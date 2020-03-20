النائب عبد الامير الدبي : : رئيس الجمهورية خائن للدستور وعلى الكتل وضع حد لتصرفاته

اكد النائب عن كتلة صادقون عبد الامير تعيبان، الخميس، ان رئيس الجمهورية خائن للدستور وينبغي وضع حد لتصرفاته من قبل الكتل السياسية بعد تكليفه لعدنان الزرفي بشكل مخالف للدستور ومتجاوز للكتلة الاكبر.

وقال تعيبان في تصريح صحفي، ان “ترشيح الزرفي سابقة خطيرة تمر في تاريخ العراق ورئيس الجمهورية خرق الدستور”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية تجاوز على استحقاق الكتلة الأكبر ورشح شخصية مرفوضة من قبل المرجعية والشعب”.

وطالب تعيبان “بمقاضاة رئيس الجمهورية والعمل على تغييره وإلغاء تكليف الزرفي، اضافة الى المطالبة بتقديم مرشح اخر يحمل صفات الشارع والمرجعية وعلى الزرفي سحب ترشيحه”.

واكد ان “رئيس الجمهورية خائن للدستور وعلى الكتل السياسية وضع حد لتصرفاته”.