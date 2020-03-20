النائب حامد الموسوي : اميركا استغلت الفراغ السياسي لاستهداف الحشد ومطار كربلاء

بين النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الجمعة، ان اميركا استغلت الفراغ السياسي لاستهداف مواقع الحشد الشعبي ومطار كربلاء الدولي،

لافتا الى ان ادعاءات واشنطن بشأن اتخاذ المطار كمخزن للسلاح هي اتهامات باطلة وعلى ممثلة الأمم المتحدة زيارة المطار لمعرفة زيف الإدارة الأميركية وحجم الخسائر.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “اميركا استثمرت الفراغ السياسي وحكومة تصريف الاعمال والخلافات السياسية بين المكونات من اجل تمرير مشروعه كقوة محتلة للعراق”.

وأضاف ان “الاتهامات الأميركية باستخدام مطار كربلاء المقدسة كمخزن للسلاح (باطلة) والجهات الرسمية والعتبة الحسينية المقدسة اكدت عدم وجود أي سلاح داخل المطار”.

وشدد الموسوي على ضرورة “توجيه دعوة من العتبة الحسينية المقدسة لممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لزيارة موقع مطار كربلاء الدولي من اجل ملاحظة الاعتداء وحجم الخسائر جراء القصف الأميركي إضافة الى كشف زيف واشنطن”.