صحة كربلاء تصدر عشر خطوات للوقاية من كورونا وتوجه رسالة الى ابناء المحافظة

اصدرت دائرة صحة كربلاء، الجمعة، عشر خطوات للوقاية من وباء كورونا، فيما وجهت رسالة الى اهالي المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة صباح الموسوي في بيان "إلى مواطني المحافظة، لن نفقد أحبتنا بإذن الله تعالى، ولن نفقد أعزتنا بإذنه جلَ وعلا، فماذا نعمل كي نحتفظ بهم ونحافظ عليهم وعلى انفسنا وابائنا واخواننا وأهلنا".

واضاف "نتبع هذه الخطوات العشر:

١. الإلتزام المطلق في البقاء في البيت طيلة فترة الحضر .

٢. منع التزاور والتجمعات العائلية خلال هذه الفترة .

٣. خروج لفرد واحد لغرض شراء المستلزمات المطلوبة لا أكثر .

٤.عدم خروج الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مطلقا طيلة فترة الحظر .

إتباع الإرشادات الصحية داخل المنزل ، وتنظيف المنزل حسب إرشادات دائرة الصحة .

٦.تعقيم اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة .

٧. مراجعة المؤسسات الصحية ، إن " كان هناك سفر إلى دولة ذات وباء ، وعدم إخفاء الحقيقة ، كي يتسنى للجهات الصحية إتخاذ اللازم .

٨. الكف عن التجمعات في الحدائق العامة القريبة من منزلك .

٩. تنظيف عتبة المنزل يوميا بالماء والقاصر ، أو أي منظف كي تحافظ على نظافة الشارع .

١٠. أدعو الله من منزلك ، فالله أقرب إليك من حبل الوريد .

ووجه الموسوي رسالة الى ابناء المحافظة بالقول "التزمنا بهذه الخطوات العشرة ، سنحافظ على من نحب ، ولن نخسر أحداً، وهي أمور بسيطة جداً ، لا تحتاج سوى أن يكون أساسها الجلوس في المنزل في هذه الفترة".

وناشدت خلية ازمة مواجهة فيروس كورونا في العراق، اليوم الجمعة، مراجع الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل وإيقاف حركة المواطنين "لأي ظرف كان"، معلنة أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ ١٩٣ حالة في عموم العراق.