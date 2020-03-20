النائب عن تحالف الفتح كريم المحمداوي يحذر من مساعي واشنطن للسيطرة على العملية السياسية

حذر النائب عن تحالف الفتح كريم المحمداوي، الجمعة، من مسعى اميركا للسيطرة على العملية السياسية بهدف إبقاء قواتها في العراق، لافتا الى ان الحكومة الجديدة يجب ان تأخذ على محمل الجد قرار البرلمان بشأن الوجود الأميركي وتعمل على اخراج هذه القوات بناء على قرار البرلمان.

وقال المحمداوي في تصريح صحفي ان “اميركا تواصل تدخلها بالشأن السياسي حيث تكون تارة الى جانب السنة وتارة مع الكرد ومن ثم مع الأطراف الأخرى بهدف السيطرة على العملية السياسية”.

وأضاف ان “الحكومة العراقية يجب ان تأخذ الأمور على محمل الجد بشأن الوجود الأميركي، وتتخذ قرارها الصريح بإخراج القوات الاجنبية من البلاد خاصة بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها بحق الحشد الشعبي”.

وبين ان “قرار البرلمان بشأن التواجد الاميركي اتخذ بالأغلبية وعلى الاكراد والسنة تقبل هذا الامر”، لافتا الى ان “الأطراف المذكورة تسعى ان يعمل رئيس الوزراء الجديد على إبقاء القوات الأميركية في العراق، حيث تسعى واشنطن الى ان يكون الموقف الكردي والسني هو المهيمن على رئيس الوزراء الجديد”