السيد الصافي: السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين فكلاهما يدافعان عن الوطن

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، الجمعة، أن البلاد ومعظم دول العالم تشهد وباء فيروس كورونا، مشيرا الى أن الانسان مطالب بحفظ نفسه وعدم الاستهانة بالوباء، نوه الى أن السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأنهما كلاهما يدافعان عن الوطن.

وقال الصافي في كلمة متلفزة اليوم الجمعة ان "المرجع الاعلى السيد علي السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين لأنهما كلاهما يدافعان عن الوطن".

وأضاف الصافي، "نحن أمام حالة مهمة يجب أن نقف أمامها وعلينا أن نتقيد بتوجيهات الجهات المختصة" منوها الى ان "وباء كورونا انتشر بشكل كبير بالعالم ويجب أن لا نستهين به خوفاً من أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".