وكيل المرجعية: يجب تطبيق وصايا "اهل الاختصاص" من أجل الحفاظ على أنفسنا

اكد السيد احمد الصافي ممثل المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة تطبيق الوصايا التي تأتي من الجهات المعنية من واهل الاختصاص من أجل المحافظة على النفس.

وقال الصافي في كلمة متلفزة اليوم الجمعة إن "البلاد ومعظم دول العالم تشهد وباء فيروس كورونا"، مؤكدا أن "الانسان مطالب اليوم بحفظ نفسه وعدم الاستهانة بالوباء".

وأضاف الصافي، "يجب تطبيق الوصايا التي تأتي من الجهات المعنية واهل الاختصاص من أجل المحافظة على أنفسنا" مشيراً الى ان "فتوى الواجب الكفائي ألزمت السلطات المعنية توفير جميع الإمكانيات التي تساعد الكوادر الطبية للنهوض بمهامها في مواجهة كورونا".