النفط تعلن انتاج مادة للوقاية من كورونا

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن انتاج مادة كحولية معقمة، مبينة ان المادة ستتوفر كميات منها لأعراض التعقيم والوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان اشاد بجهود العاملين في شركة مصافي الوسط وذلك لنجاحهم بإنتاج مادة الجل الكحولي المعقم وبجهود ذاتية وامكانيات محدودة، الذي يستخدم لأغراض التعقيم والسلامة الصحية للمرافق العامة والخاصة، مساهمة منهم في حملة الوقاية من فايروس كورونا".

من جانبه، قال مدير عام الشركة زيد كاظم خلال البيان ان "مختبرات قسم البيئة نجحوا في انتاج كميات جيدة من مادة الجل الكحولي، وهي مادة فعالة في تعقيم الأدوات والأسطح والمنازل والمكاتب وغير ذلك"،

مشيرا الى انها "مساهمة من شركة مصافي الوسط في الدورة بتوفير هذه المادة الفاعلة ، التي نعمل على زيادة الإنتاج منها، وفق مواصفات منظمة الصحة العالمية".