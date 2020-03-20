القائد العام : يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر

وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الجمعة، بمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة حظر، مشددا على عدم السماح بالتجمعات والمسيرات "لأي سبب كان"، داعيا جميع أجهزة الدولة والمواطنين للالتزام التام بتوصيات خلية الأزمة الصحية والنصائح الطبية الرسمية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، في بيان صدر، اليوم، إن "خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني رقم 55 لسنة 2020 تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع".

واضاف، تطبيقاً لما جاء في توصياتها التي صادقنا عليها بفرض حظر تجوال شامل، ومن خلال مراقبة الخروقات التي حصلت مما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة ، قررنا ما يلي:

1. الالتزام التام بحظر التجوال المعلن في بغداد وعدد من المحافظات ، وعلى قواتنا الأمنية تطبيق الحظر من خلال قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد ، مع مراعاة الاستثناءات المحدودة المنصوص عليها لحركة الكوادر الصحية ونقل المواد الغذائية والوقود والحالات الطارئة والدبلوماسيين والكوادر الإعلامية ، ومنع التنقلات الأخرى بشكل تام إلا عن طريق موارد وزارتي الداخلية والصحة.

2. يتم فرض غرامات مالية على المخالفين للحظر وحجز المركبات المخالفة طيلة مدة الحظر.

3. يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر لأنها تخالف الضوابط الصحية التي وضعتها لجنة الأمر الديواني (55) والقرارات ذات الصلة ، وعدم السماح بالتجمعات والمسيرات لأي سبب كان.

4. على جميع أجهزة الدولة والمواطنين الالتزام التام بالقرارات الصادرة ، وتوصيات خلية الأزمة الصحية ، والنصائح الطبية الرسمية ، حماية للعراق والعراقيين من انتشار الوباء ، والوصول إلى بر الأمان.

وناشدت خلية الازمة لمواجهة الفيروس في العراق في وقت سابق اليوم الخميس، المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان، واعلنت أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ ١٩٣ حالة.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شمال للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، الخميس، 19 آذار، تسجيل 15 إصابة جديدة ب ‍‍فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 192 بينهم 13 حالة وفاة سابقة و43 حالة شفاء.

ودعا استفتاء للمرجع السيستاني في وقت سابق إلى الالتزام بـ "منع التجمعات"، مشددا على الالتزام بـ "منع التجمعات" وأخذه على محمل الجد.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمّع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، مشددة على ان الفيروس سيفتك بالشعب العراقي في حال عدم الالتزام، كما دعت العمليات المشتركة والقيادات الامنية الى تحمل مسؤولياتها في ذلك.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي ب‍الصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 5900 حالة وفاة وأكثر من 161 ألف حالة إصابة.