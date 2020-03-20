الأخبار

عمليات بغداد: قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين لحظر التجوال


اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، أن قواتها لديها أوامر "صارمة" بحق المخالفين لحظر التجوال، مشيرة الى أن الساعات القادمة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون بالحظر.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ، "نؤكد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والعمل على التقيد بحظر التجوال".

واضافت ان "قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين للحظر"، مشددة ان "الساعات القادمة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون".

ودعت المواطنين "للتعاون وعدم اجبار الأجهزة الأمنية على القاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي"، كما دعت الى "الإبتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها".

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة عن القاء القبض على اكثر من عشرة اشخاص وحجز عشرات المركبات لعدم التزامهم بقرار حظؤ التجول.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: المرجع منع اي تجمع تمنعه الدولة وهناك امور لابد الالتزام بها
النائب حامد الموسوي : اميركا استغلت الفراغ السياسي لاستهداف الحشد ومطار كربلاء
صحة كربلاء تصدر عشر خطوات للوقاية من كورونا وتوجه رسالة الى ابناء المحافظة
النائب عن تحالف الفتح كريم المحمداوي يحذر من مساعي واشنطن للسيطرة على العملية السياسية
محافظ النجف يوجه بتنفيذ اعتقالات وغرامات مالية على مخالفي قرار حظر التجوال
السيد الصافي: السيد السيستاني قارن بين عمل الأطباء والمقاتلين فكلاهما يدافعان عن الوطن
وكيل المرجعية: يجب تطبيق وصايا "اهل الاختصاص" من أجل الحفاظ على أنفسنا
النفط تعلن انتاج مادة للوقاية من كورونا
نائب مستقل: الزرفي فرض من رئيس الجمهورية من دون اخذ رأي الكتل الأخرى
القائد العام : يمنع توافد الزوار إلى المدن والعتبات المقدسة خلال مدة الحظر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1265.82
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك