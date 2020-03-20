عمليات بغداد: قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين لحظر التجوال

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، أن قواتها لديها أوامر "صارمة" بحق المخالفين لحظر التجوال، مشيرة الى أن الساعات القادمة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون بالحظر.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ، "نؤكد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، والعمل على التقيد بحظر التجوال".

واضافت ان "قواتنا لديها أوامر صارمة بحق المخالفين للحظر"، مشددة ان "الساعات القادمة ستشهد حملات أوسع بحق الاشخاص الذين لا يلتزمون".

ودعت المواطنين "للتعاون وعدم اجبار الأجهزة الأمنية على القاء القبض على المزيد ممن يتهاون في إجراءات الحظر الوقائي"، كما دعت الى "الإبتعاد عن التجمعات بجميع أشكالها".

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة عن القاء القبض على اكثر من عشرة اشخاص وحجز عشرات المركبات لعدم التزامهم بقرار حظؤ التجول.