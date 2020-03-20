عمليات بغداد: تعلن حجز عشرات العجلات لم يلتزم اصحابها بحظر التجوال

أعلنت قيادة عمليات بغداد، صباح الجمعة، عن حجز عشرات العجلات التي لم يلتزم اصحابها بقرار حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان ، "تنفيذًا لاجراءات حظر التجول في مدينة بغداد حجزت قواتنا الامنية عشرات العجلات التي لم يتلتزم اصحابها بالحظر، فيما حاسبت اكثر من 4071 سائق مركبة بالتنسيق مع رجال المرور".

وأكدت القيادة، أن "القوات الامنية لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

يشار الى أن قيادة عمليات بغداد نفذت ابتداء من مساء الثلاثاء حظرا للتجوال في جميع انحاء العاصمة تطبيقا لقرار خلية الازمة المشكلة لمواجة فايروس كورونا.