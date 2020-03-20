الديوانية: اخماد حريق اندلع في محال تجارية بسوق رئيسي

افادت قيادة شرطة الديوانية، الجمعة، باخماد حريق اندلع في محال تجارية بسوق رئيسي في المحافظة.

وقالت في بيان إنه بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخي ومتابعة المفارز التابعة إلى قسم مكافحة الإجرام تمكنت فرق الدفاع المدني التي ضمت عدد من الضباط والمنتسبين وخلال فترة قياسية من اخماد حريق اندلع فجر اليوم في عدد من المحلات التجارية في سوق التجار بسبب تماس كهربائي مما تسبب بخسائر مادية فقط".

ويعد سوق التجار في مركز المدينة من اهم الاسواق في المحافظة وهو السوق الرئيسي فيها.