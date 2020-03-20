القوات الامنية تغلق مدينة الكاظمية في بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن القوات الامنية اغلقت مدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد، بعد ظهور حالتي يشتبه اصابتهما بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن القوات الامنية اغلقت في ساعة متقدمة من ليلة امس مداخل ومخارج مدينة الكاظمية ومنعت التجول فيها ، بعد ظهور حالتين يشتبه اصابتهما ب‍فيروس كورونا".

وناشدت العتبة الكاظمية عبر مكبرات الصوت المواطنين بعدم الخروج من المنازل، حفاظا على سلامتهم من فايروس كورونا.