الصحة تعلن الموقف الوبائي لليوم وتؤكد تسجيل ست حالات بفايروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا لليوم، فيما اشارت الى تسجيل ست اصابات جديدة بالفايروس ووفاة حالة واحدة بالبصرة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت ١٠٥ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مبينة ان "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) بلغت ست اصابات موزعة خمسة منها في الرصافة وواحدة في ديالى".

واضافت انه "تم تسجيل حالة وفاة في البصرة"، مشيرة الى ان "المجموع الكلي هو 164 اصابة مع اضافة اقليم كردستان و43 حالة شفاء و12 حالة وفاة".

واكدت الوزارة على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مشددة الى ضرورة "الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة".

ودعت "الجهات المعنية كافة الى لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة"، مطالبة بـ"الجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".