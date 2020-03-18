صور من الموصل.. المدينة تغرق ومياه الامطار تغطي العجلات وتدخل المنازل

اصبح اهالي الموصل، بجانبيها الايسر والايمن، اليوم الاربعاء، وهم يشاهدون مياه الامطار وقد دخلت منازلهم بعد أن اغرقت شوارع الاحياء.

وقال مصدر صحفي، في محافظة نينوى، إن المدينة شهدت منذ مساء امس زخات امطار مستمر ماادى الى تكدس المياه في الشوارع.

وأوضح المصدر الذي التقط مجموعة صور، من احياء التأميم بجانب الموصل الأيسر، والمأمون بجانبها الأيمن للعوائل، إن المياه دخلت معظم المنازل السكنية واغرقت عجلات المواطنين، مشيرا الى وجود عمليات انقاذ تنفذها الاجهزة الخدمية بالتعاون مع المواطنين.