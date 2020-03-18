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لخرقهم حظر التجوال.. تغريم 50 شخصا في أربيل


طالبت مديرية شرطة مرور اربيل، ضباط ومراتب الشرطة بتقديم تسهيلات للسائقين المسموح لهم بالتحرك خلال حظر التجوال وتغريم المخالفين.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ان "مدير شرطة مرور أربيل العميد الحقوقي ديدار عمر قادر قام بتفقد جميع النقاط التابعة للشرطة في المدينة وابلغ الضباط والمنتسبين التعليمات اللازمة لاحترام المواطنين بشكل أكبر، وكذلك معاقبة الاشخاص الذين بمخالفة القانون ويخترقون قرار حظر التجوال".

وأضاف أن "الشرطة قامت بمعاقبة وتغريم السواق الذين خرقوا قرار حظر التجوال وعددهم 50 شخصاً، وفقا للتعليمات المرقمة 19 لسنة 2020". مبينا ان "غرامة المخالف هي 100 ألف دينار".

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لخرقهم حظر التجوال.. تغريم 50 شخصا في أربيل
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