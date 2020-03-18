العتبة الحسينية المقدسة: نتواصل مع وزارات وجهات رسمية للكشف عن احتمالية استخدام اسلحة جرثومية في قصف مطار كربلاء الدولي

اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية استخدمها الامريكان في حادث قصف مطار كربلاء الدولي

وقالت العتبة في بيان صدر اليوم الثلاثاء "إن الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي وما يدعى خلاف ذلك عار عن الصحة

وكانت ادارة العتبة الحسينية المقدسة قد ردت من خلال بيان مسبق، ان منشأت مطار كربلاء الدولي قد تعرضت فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيره في المنشآت الاداريه والخدميه .

وسلمت الامانة العامة للعتبة الحسينية، اليوم الثلاثاء، نسخة من الدعوة التي قدمتها العتبة يوم امس الى ممثلة الامم المتحدة بالعراق لزيارة مطار كربلاء الدولي (قيد الانشاء) والذي تم قصفه من قبل الطائرات الامريكية فجر الجمعة الماضية.