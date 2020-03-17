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مصدر: اجتماع حاسم للقوى الشيعية المعترضة على تكليف الزرفي


كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن عقد القوى الشيعية المعترضة على تكليف عدنان الزرفي اجتماعا بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المصدر  ان "القوى الشيعية المعترضة على تكليف عدنان الزرفي عقدت اجتماعا حاسما في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ومستشار الامن الوطني فالح الفياض اضافة الى حزب الفضيلة".

وتوقع المصدر ان "يتمخض الاجتماع عن مواقف حاسمة من حكومة الزرفي".

يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف اليوم الثلاثاء، رسميا عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، فيما رفض تحالف الفتح، هذه الخطوة، محملا رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية هذه "الخطوات الاستفزازية".

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