النائب حسن سالم يكشف الكتل التي رفضت تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الثلاثاء، عن الكتل السياسية التي ترفض تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال سالم في حديث صحفي ان "- تحالف الفتح وتيار والحكمة و ائتلاف دولة القانون وبعض القوى السياسية رفضت تكليف الزرفي لرئاسة الوزراء".
واضاف ان "تحالف الفتح اعلن قراره برفض تكليف الزرفي باعتباره مخالف للدستور".
وقال سالم ان " رئيس الجمهورية يخرق الدستور مرة أخرى بتكليف الزرفي لرئاسة الوزراء، "مؤكدا ان " رئيس الجمهورية تجاهل مرشح الكتلة الأكبر وكلف شخصية جدلية يمتلك الجنسية المزدوجة".
واضاف ان "تكليف الزرفي مخالف لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية ".
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