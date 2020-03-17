وزير الداخلية يؤكد باستخدام سلطة القانون لردع من يستغل الظروف الحالية

اكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الثلاثاء، باستخدام سلطة القانون لردع من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية على حساب الشعب العراقي.

وقال الياسري خلال جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من الأسواق والمحلات التجارية في بغداد، بحسب بيان للوزارة، "نطمئن المواطنين واصحاب المحال على حدٍ سواء من أن حركة البضائع تجري بانسيابية عالية"، موجهاً قسم الجريمة الاقتصادية بـ"الاستمرار بمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومحاسبة كل من يتلاعب بالأسعار".

ونبه الياسري إلى "عدم الترويج للاشاعات والأخبار الكاذبة التي تثير الذعر والرعب في صفوف المواطنين"، مشدداً في ذات الوقت بـ"استخدام سلطة القانون للحد لردع كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الحالية على حساب ابناء الشعب العراقي".