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وزارة الصحة: وضع العراق يشهد تقدماً ملحوظاً في مواجهة تفشي كورونا


أعلن وزير الصحة جعفر علاوي، الثلاثاء، أن وضع العراق يشهد تقدماً ملحوظاً في مواجهة تفشي كورونا، مؤكداً تحقيق نتائج في الحماية منه.

وقال علاوي خلال تقديم ايجاز عن جهود وزارته وخلية الازمة عن آخر الاحصائيات للاصابات والوفيات، بحسب وكالة الانباء العراقية"، إن "وضع العراق يشهد تقدماً ملحوظاً في مواجهة تفشي كورونا وتحقيق النجاح في حماية العراقيين منه".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وواسط، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات 154 بينها 11 حالة وفاة.

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