النقل تعلن ايقاف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب تداعيات كورونا

أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن إيقاف الرحلات الجوية الداخلية والخارجية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم ايقاف رحلاتها الجوية لجميع القطاعات الداخلية والخارجية ابتداءً من اليوم الموافق 17/3 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24/3 من العام الحالي وذلك للسيطرة على تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره".

وأضافت أن "قرار ايقاف رحلات الناقل الوطني هذا يأتي تنفيذاً لتوصيات وارشادات وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي والتزاماً بقرارات لجنة الامر الديواني رقم (55) لسنة (2020) المتعلقة بتطورات الوضع الصحي والاجراءات الاحترازية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأكدت الوزارة، للمواطنين "حرصها والتزامها التام والمستمر بقرارات اللجنة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتنظيمها المكثف للحملات الوقائية واتخاذ كافة التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية لمنع تفاقم الازمة الوبائية في العراق وحفاظاً على سلامة المواطنين من خطر الاصابة بفيروس (COVID-19)".