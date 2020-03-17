محافظ نينوى يقرر تعطيل الدوام من الغد وحتى 23 آذار

قرر محافظ نينوى نجم الجبوري، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي من الغد وحتى الـ23 من الشهر الحالي، وفرض حظر تجوال جزئي من الخامسة مساء إلى السادسة صباحاً خلال الفترة نفسها.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان إنه "إشارة إلى مقررات خلية الأزمة المركزية نسب محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية واعتبارا من يوم غد 18/3/2020 الى يوم 23/3/2020".

وأضاف البيان، أنه سيتم "تطبيق حظر التجوال الجزئي خلال هذه الفترة من الساعة الخامسة مساء الى الساعة السادسة صباحا والإبقاء على الأسواق والمحلات والمخابز داخل الاماكن المفتوحة والسماح للمواطنين بالتبضع راجلين اثناء ساعات الحظر".