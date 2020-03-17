رداً على تكليف الزرفي.. النائب كريم عليوي ": تكليف شخصية من خارج الكتلة الأكبر غير قانوني

اعتبر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الثلاثاء، أن تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح لشخصية من خارج الكتلة الأكبر بأنه "غير قانوني".

وقال عليوي في حديث لـفضائية "العهد"، إن "الفتح الى الان لم يبدي رغبته بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة وان موقف رئيس الجمهورية برهم صالح دائما ما يكون مغايرا لموقف تحالف الفتح، ويتلاعب بالامور".

وأضاف، أن "عمر حكومة عدنان الزرفي 30 يوما وتنتهي"، مبينا أنه "أن تأتي بنواب من الكتل الكردية والسنية والشيعية وتكلف شخصية من خارج الكتلة الاكبر فهذا مخالف للقانون الدستور والاعتراف".