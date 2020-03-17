نص شكوى العراق للامم المتحدة ومجلس الامن حول القصف الامريكي

نشر نص الشكوى التي تقدم بها العراق الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي حول القصف الامريكي الذي استهدف مواقع امنية وتابعة للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق بالساعات الاولى من فجر يوم الجمعة.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة بعثت برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية".

وأضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية وصفت القصف الأميركي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق".