بيان من الامام المفدى السيد علي السيستاني: علاج المرضى ورعايتهم واجب كفائي

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، بيانا بشأن ما تقوم به الكوادر الطبية والتمريضية حول ما يخص وباء كورونا.

واكد المكتب في بيانه ان "علاج المرضى بفيروس كورونا ورعايتهم واجب كفائي على كل المؤهلين لأداء هذه المهام".

واضاف انه "يجب على السلطات المعنية أن توفر كل المستلزمات الضرورية لحماية الأطباء والكوادر التمريضية"، لافتا الى ان "ما يقوم به هؤلاء بالرغم من كل التحديات عمل عظيم وجهد لا يقدر بثمن".