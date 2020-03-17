الانواء تنشر تقريرا عن حالة الطقس للايام المقبلة: امطار غزيرة وعواصف رعدية

نشرت هيئة الانواء الجوية تقريرا جويا عن حالة الامطار التي ستسقط خلال الايام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي ليكون المنطقة الشمالية امطار متوسطة الشدة وفي المنطقة المتوسطة امطار في الاقسام الغربية".

واضافت ان "الطقس سيكون ليوم الاربعاء في كافة مناطق البلاد وستكون متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في المناطق الشمالية دهوك والسليمانية واربيل والموصل وفي الاقسام الشرقية من ديالى والكوت وميسان".