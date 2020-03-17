العثور على الهارب من الفحص في سوق الشيوخ.. "خال من الاصابة بكورونا"

افاد اعلام صحة ذي قار، الثلاثاء، بالعثور على المواطن المشتبه باصابته بفيروس كورونا والذي هرب من الفحص امس، مؤكدا خلوه من الاصابة بعد فحصه.

وقال مصدر في اعلام صحة ذي قار،، إنه تم مساء امس الاثنين، العثور على الشخص المشتبه اصابته بفايروس كورونا في سوق الشيوخ، مشيرا الى ان نتيجة الفحص أظهرت انه لا يعاني من اي أعراض اصابة بالفيروس

وأعلنت خلية الأزمة في قضاء سوق الشيوخ، بمحافظة ذي قار، امس الاثنين، هروب أحد المشتبه في إصابتهم بفايروس كورونا من المستشفى.