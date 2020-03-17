صحة السليمانية تعلن شفاء خمسة مصابين بكورونا أحدهم عمره ٧٣ عاماً

أعلنت مديرية صحة السليمانية، الاثنين، عن شفاء خمس حالات كانت مصابة بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان إن "خمس حالات كانت مصابة بفيروس كورونا شفيت"، مشيرة الى أن "أحدهم الذين شفيوا يبلغ من العمر ٧٣ عاماً".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، أعلنت امس الاحد، عن تسجيل خمس حالات مؤكدة لمصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، مكشرؤية الى أن بذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى 34 حالة بينها حالة وفاة وأخرى شفاء.