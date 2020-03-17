محافظ ذي قار يباشر مهامة رسمياً بعد رفض مجلس الوزراء استقالته

باشر محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الاثنين، مهامه كمحافظ بشكل رسمي بعد رفض رئيس الوزراء استقالته نتيجةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

وقالت الحكومة المحلية بالمحافظة في بيان إن "محافظ ذي قار عادل الدخيلي باشر، اليوم، مهامه كمحافظ بشكل رسمي ، بعد رفض رئيس الوزراء الاستقالة".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء رفض الاستقالة التي قدمها الدخيلي لكون الحكومة المركزية هي حكومة تصريف أعمال، علاوة على الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة والعالم اجمع بسبب تحديات فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب وجود قيادة تتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الازمة".

وتابع، أن "المحافظ استهل اعماله بتوجيه المؤسسات الصحية بالعمل فورًا على توفير أماكن بديلة لحالات الحجر الصحي استعداداً لأي تطور في انتشار فيروس كورونا".

يشار الى أن الدخيلي أعلن، في (11 تشرين الثاني 2019) تقديم استقالته من منصبه، فيما طالب باجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت احداث المواجهات التي حصلت بين المتظاهرين وقوات الامنية في يومها، والتي ادت الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من الجانبين.