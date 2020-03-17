مصدر بالنزاهة يكشف عن صدور قرار بمنع سفر وزيرة التربية

كشف مصدر بهيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور قرار بمنع سفر وزيرة التربية.

وقال المصدر ان "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اصدرت قرارا بمنع سفر وزير التربية سها العلي بك".

واضاف ان "القرار جاء بشأن التحقيقات الجارية حول مخالفات التأمين الصحي بالوزارة ومنها الاستقطاعات الاجبارية من رواتب الموظفين".

وكشف مصدر في هيئة النزاهة، في 14 اذار الحالي، عن فتح تحقيق بشأن "مخالفات" بعقد التأمين الصحي لوزارة التربية منها استقطاعات "إجبارية" من رواتب الموظفين، بعد ورود شكاوى الى الهيئة بشأن ذلك.