الأخبار

وزارة الاتصالات: 15% زيادة مجانية في سعات الانترنت المحلية والدولية


أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15% مجاناً، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها.

وقالت الوزارة، إنه "تماشياً مع قرارات خلية الأزمة ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا وتحسباً لحظر التجوال الذي سيفرض على العاصمة بغداد، عقد صباح هذا اليوم اجتماع طارئ برئاسة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت الـ (Isp)، حيث بحث الاجتماع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم اجمع من خلال تفشي وباء فايروس كورونا".

وأضافت الوزارة في بيان أن "الربيعي وجه كافة الشركات بزيادة السعات المجهزة للمواطنين بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن تقدم وزارة الاتصالات 15‎%‎ من هذه السعات بشكل مجاني على أن يتم زيادة السعات من هذا اليوم، وبعكسه ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها".

وتابع البيان، أن "وزارة الاتصالات ستقوم باستحصال الموافقات الرسمية من قيادة عمليات بغداد بخصوص العاملين في شركات ال (isp) الذين يتطلب عملهم التنقل والحضور في مقرات عملهم ، حيث تتوقع الوزارة بزيادة الطلب على خدمة الانترنت اذا ما طبق حظر التجوال المزمع تطبيقه مساء الثلاثاء المصادف 17/3/2020 ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الاتصالات: 15% زيادة مجانية في سعات الانترنت المحلية والدولية
العتبة الحسينية تدعو الأمم المتحدة إلى زيارة موقع مطار كربلاء الذي تعرض للقصف
عمليات البصرة تصدر بيانا بشأن حظر التجول الذي فرض بالمحافظة
واسط تعلن فرض حظر على التجوال يبدأ غدا حتى اشعار اخر
القضاء يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال ‏
محافظ الديوانية: حظر التجوال سيرفع يوم غدا
اعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالاسعار
مسؤول في البنتاغون ينفي أنباء إعادة نشر قوات عسكرية في العراق
تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية
النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك