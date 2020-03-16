عمليات البصرة تصدر بيانا بشأن حظر التجول الذي فرض بالمحافظة

اصدرت قيادة عمليات البصرة، الاثنين، بيانا بشأن حظر التجول الذي فرض بالمحافظة، فيما توعدت بإجراءات قانونية سيتم اتخاذها بحق المخالفين.

وقالت القيادة في بيان انها "تهيب بالمواطنين التعاون مع القوات الأمنية بخصوص فرض حظر التجول وذلك حسب مقررات خلية الأزمة متمثلة برئيس الجنة الأمنية العليا في محافظة البصرة أسعد العيداني".

واضافت انها "ستباشر بإجراءات فرض حظر التجول في مركز المحافظة وتوابعها اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء والغاية الـ22 من اذار الحالي".

واكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال أن "القوات الأمنية ستأخذ بنظر الاعتبار جميع الحالات الإنسانية وتسهيل عملية دخول المستلزمات الدوائية والطبية والبضائع من المواد الغذائية إلى محافظة البصرة".