القضاء يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال ‏

أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال، كذلك أوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتسبب بنشر فايروس كورونا من خلال "بث الشائعات الكاذبة أو الاستهزاء بخطورته أو التشجيع على التجمعات".

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي، ووكيل ‏الوزير الدكتور حازم الجميلي ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير وناقش ‏الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس كورونا والحد من انتشاره ‏في العراق".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الإدعاء العام على ‏ضوء الملاحظات التي أثارها وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق ‏كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات ‏بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من ‏الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020".

وتابع، أن زيدان أوعز أيضاً بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم ‏المعلومات إلى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة ‏للحجر والوقاية من انتشار المرض إلى عوائلهم، وأوعز أيضاً بالتأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال".‏

وأشار البيان، إلى أن "المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت ‏على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر ‏مرض خطير يضر بحياة الأفراد".

وكانت خلية الأزمة قررت، أمس الأحد، فرض حظر على التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ لغاية ٢٤ آذار) الحالي، باستثناء البضائع.