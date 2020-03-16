الأخبار

القضاء يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال ‏


أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار حظر التجوال، كذلك أوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتسبب بنشر فايروس كورونا من خلال "بث الشائعات الكاذبة أو الاستهزاء بخطورته أو التشجيع على التجمعات".

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل، اليوم، وزير الصحة الدكتور جعفر صادق علاوي، ووكيل ‏الوزير الدكتور حازم الجميلي ومدير الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير وناقش ‏الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمجابهة خطر فايروس كورونا والحد من انتشاره ‏في العراق".

وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس ‏القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز الى محاكم التحقيق ومكاتب الإدعاء العام على ‏ضوء الملاحظات التي أثارها وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية على وفق أحكام المادة (368) من قانون العقوبات بحق ‏كل من يتسبب بنشر هذا الفايروس من خلال بث الشائعات الكاذبة حول الاصابات ‏بالمرض أو الاستهزاء بخطورته أو تشجيع المواطنين على التجمعات بأي شكل من ‏الأشكال والتي منعتها لجنة الأمر الديواني بالرقم (55) لسنة2020".

وتابع، أن زيدان أوعز أيضاً بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصابين بالفايروس الممتنعين منهم عن تقديم ‏المعلومات إلى الجهات الطبية المختصة لغرض معالجتهم والقيام بالاجراءات اللازمة ‏للحجر والوقاية من انتشار المرض إلى عوائلهم، وأوعز أيضاً بالتأكيد على الجهات الأمنية المختصة على تنفيذ حظر التجوال بشكل كامل وإلقاء ‏القبض على كل من يخالف ذلك بالتعاون مع المحاكم الخافرة التي سوف تتابع تنفيذ ‏حظر التجوال".‏

وأشار البيان، إلى أن "المادة (368) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 نصت ‏على عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات بحق كل من يرتكب عمداً فعلاً من شأنه نشر ‏مرض خطير يضر بحياة الأفراد".

وكانت خلية الأزمة قررت، أمس الأحد، فرض حظر على التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ لغاية ٢٤ آذار) الحالي، باستثناء البضائع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الاتصالات: 15% زيادة مجانية في سعات الانترنت المحلية والدولية
العتبة الحسينية تدعو الأمم المتحدة إلى زيارة موقع مطار كربلاء الذي تعرض للقصف
عمليات البصرة تصدر بيانا بشأن حظر التجول الذي فرض بالمحافظة
واسط تعلن فرض حظر على التجوال يبدأ غدا حتى اشعار اخر
القضاء يشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال ‏
محافظ الديوانية: حظر التجوال سيرفع يوم غدا
اعتقال تاجرين في بابل تلاعبا بالاسعار
مسؤول في البنتاغون ينفي أنباء إعادة نشر قوات عسكرية في العراق
تصديق اعترافات متهمين بقتل فتاة وطفل بمخيم نازحين في الخالدية
النزاهة: صدور قرارين بسجن عضو سابق في مجلس نينوى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك