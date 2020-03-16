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محافظ الديوانية: حظر التجوال سيرفع يوم غدا


اكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاثنين، ان هناك مخاوف من الوافدين الى المحافظة وعوائلهم، فيما اشار الى ان حظر التجوال سيرفع يوم غد.

وقال في مؤتمر خلية الازمة بالمحافظة بعد تسجيل اول حالة اصابة بكورونا امس"أصدرنا عدة قرارات منها حظر التجول بهدف تعفير مناطق المدينة"، مبينا انه "تم التحرز على ذوي المصابة في الحجر الصحي المنزلي".

واضاف "شكلنا عدة لجان في الأقضية والنواحي لمتابعة جميع الأقضية والنواحي في حالة وجود حالات مشتبه فيها"، مشيرا الى "اننا نحاول ان نعطي رسالة بان الوضع جيد جدًا ولكن الوقاية هي النجاة من تكرار الإصابة".

واكد "لدينا تخوف من الوافدين وعوائلهم"، لافتا الى ان "حظر التجوال سيرفع يوم غد والغاية منه هو لتعفير حي الفرات منطقة المصابة بالفايروس".

من جانبها اكدت مديرة صحة المحافظة لمياء الحسناوي خلال المؤتمر انه "تم الحجر المنزلي لذوي المصابة ونقوم بمتابعتهم بفرق صحية متخصصة"، لافتة الى "اننا جهزنا قسمًا كاملًا في حال وجدت إصابات أخرى او تزايدت أعداد المصابين".

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محافظ الديوانية: حظر التجوال سيرفع يوم غدا
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