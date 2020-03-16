مسؤول في البنتاغون ينفي أنباء إعادة نشر قوات عسكرية في العراق

رفض البنتاغون تأكيد تقرير شبكة "ان بي سي" التلفزيونية الأميركية الذي تحدث عن نية القوات الاميركية اعادة نشر المئات من قواتها في العراق، وتحديدا من قواعد في غرب الموصل وكركوك.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركيةإن "لا خطة رسمية لإجراء ذلك".

وكان قائد القيادة الوسطى الاميركية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي قد أعلن الجمعة الماضي ان القوات الاميركية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.