الصين تفتتح مختبراً لتشخيص الإصابات بكورونا في بغداد الأسبوع المقبل

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية، الاثنين، الاتفاق مع الصين على افتتاح مختبر لتشخيص الإصابات بفايروس كورونا في بغداد الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الجمعية ياسين المعموري في بيان "اتفقنا مع الصليب الأحمر الصيني على افتتاح مختبر خاص بتشخيص حالات كورونا في بغداد الأسبوع المقبل".

وأشار المعموري، إلى أن "شحنة مساعدات طبية خاصة بفايروس كورونا جديدة من الصليب الاحمر الصيني ستصل العراق قريباً".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفايروس كورونا في البلاد، ليصبح مجموع الإصابات المسجلة 124 إصابة، بينها 9 وفيات، و26 حالة تماثلت للشفاء.