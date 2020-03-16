اعتقال شخصين روجا مشهدا كاذبا عن حالة اصابة بكورونا في اربيل

أعلنت شرطة اربيل، الاثنين، عن القاء القبض على شخصين روجا لمشهد فيديوي كاذب عن حالة اصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان انه "بعد نشر تسجيل فيديوي في صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه شخص ممد على الارض في احدى الازقة ولا احد يقترب منه باعتبار انه مصاب بوباء "كورونا"، أمر مدير شرطة محافظة اربيل العميد دلير النجار فريقا من قسم تحقيقات الشرطة باجراء متابعة دقيقة للتسجيل الفيديوي".

واضاف "تبيّن ان ذلك الشخص الذي يظهر في الفيديو مصاب بمرض لا علاقة له بفيروس كورونا"، مشيرا الى ان "الشخصين اللذين روجا للفيديو، وبأمر من القاضي ووفق المادة (240) من قانون العقوبات العراقي القي القبض عليهما من قبل قوات الشرطة وتمت احالتهما الى القضاء".