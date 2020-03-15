الديوانية تقرر فرض حظر للتجوال بالمحافظة غدا الاثنين

اعلن محافظ الديوانية ورئيس خلية الازمة في المحافظة زهير علي الشعلان، الاحد، عن فرض حظر للتجوال ليوم غد الاثنين، مبينا ان القرار جاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال الشعلان في بيان انه "تقرر فرض حظر التجوال في عموم الديوانية ليوم غد الاثنين ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ليلاً لفسح المجال امام الفرق الصحية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وقيادة الشرطة للقيام بتعفير جميع مناطق المحافظة".

واكد الشعلان "على تعطيل الدوام الرسمي لجميع الدوائر الحكومية ابتداءً من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الاسبوع باستثناء دائرة الصحة والدوائر الخدمية والمصارف على ان تتخذ الاجراءات الوقائية"، مشيرا الى ان "قرار خلية الازمة جاء بعد تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا داخل المحافظة".