الأخبار

وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا


اعلنت وزارة الصحة، مساء الاحد، عن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا يرتنفع عدد المصابين الى 124 اصابة مؤكدة في البلاد، مشيرة الى أن الحالات الجديدة السمجلة توزعت في محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف.

وفي بيان صدر، مساء اليوم، عن وزارة الصحة والبيئة، اجملت فيه الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم الاحد الموافق ١٥ آذار ٢٠٢٠"، جاء فيه "أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١١٣ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة".

وأوضحت أن"النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): ١٤ موزعة كالتالي:-

- ٧ حالات في بغداد / الرصافة

- حالتين في بغداد / الكرخ

-حالة واحدة في ميسان

- حالة واحدة في ديالى

- حالة واحدة في الديوانية

- حالتين في النجف

- مجموع الإصابات : ١٢٤

- مجموع حالات الشفاء: ٢٦

-مجموع الوفيات: ٩

واكدت وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

واهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف تفرق بين الانفلونزا العادية وكورونا
الديوانية تقرر فرض حظر للتجوال بالمحافظة غدا الاثنين
كربلاء تعلن اعتقال تجار رفعوا الاسعار
وزارة الصحة تعلن تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا
تسجيل اول حالة اصابة بفايروس كورونا في الديوانية
فرض حظر على التجوال في بغداد اعتبارا من مساء الثلاثاء
القوات الأمنية تباشر برفع جميع المواكب في الكاظمية
عمليات بغداد: ملزمون بمنع التنقل بين المحافظات حتى يوم ٢٥ اذار
"لا شيء يدعو للخطر".. اعادة فتح مطار بغداد وعودة الملاحة الجوية
مدير صحة الكرخ ببغداد يعلن مغادرة سبعة من المشتبه بإصابتهم بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك