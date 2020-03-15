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فرض حظر على التجوال في بغداد اعتبارا من مساء الثلاثاء


كشفت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الأحد، عن اتخاذ الخلية قراراً يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتباراً من مساء بعد غد الثلاثاء لغاية يوم 24 من الشهر الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان ان "خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ) عقدت مساء اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي".

وأضافت أن "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه ، والاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها".

وأوضحت الهيئة، أن "الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلاً واعتباراً من (١٧ لغاية ٢٤ آذار) الجاري باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وتابعت، أن "الاجتماع عقد بحضور وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين ، وممثل منظمة الصحة العالمية".

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