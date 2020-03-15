"لا شيء يدعو للخطر".. اعادة فتح مطار بغداد وعودة الملاحة الجوية

اعلنت وزارة النقل، مساء الاحد، عن اعادة فتح مطار بغداد الدولي وعودة الملاحة الجوية، مؤكدة أن "لا شيء يدعو للخطر"، وكشفت تفاصيل حادث ابلاغ الجانب الايراني عن وجود "قنبلة" على متن طائرة عراقية قادمة من طهران.

وقالت الوزارة، في بيان إنها تود أن توضح للرأي العام ان الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني - طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ 3:15 بتوقيت بغداد اليوم الموافق 2020/3/15 هبطت في مطار بغداد الدولي بعد الاشتباه بوجود مواد متفجرة على متنها".

واوضحت ان "برج المراقبة التابع للسلطات الايرانية قد ابلغ برج المراقبة العراقي بوجود قنبلة مؤقتة داخل الطائرة التي كان على متنها 136 راكباً وتم ابلاغ قائد الطائرة قبل دخوله الاجواء العراقية بـ ١٠ كيلو"، مبينة أنه "تم انزال الطائرة في مطار بغداد الدولي بمتابعة مباشرة من قبل وزير النقل الذي تواجد في برج المراقبة للاشراف على انزال الطائرة بأمان".

وتابعت أن "فريقا مكونا من جهاز الامن الوطني والدفاع المدني وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز مكافحة المتفجرات وامن الطائرات قام باخلائها من الركاب والطاقم وتفتيشها ثم بدأت الاجهزة بالكشف عن المتفجرات".

وبحسب البيان، فقد أكد وزير النقل خلال تواجده في مطار بغداد الدولي انه "تم اعادة حركة الاجواء الى طبيعتها بعد قيام الاجهزة المعنية بالكشف والتفتيش والتأكد من خلو طائرة الخطوط الجوية العراقية وحقائب المسافرين الموجودة من أي مادة خطرة والتي تم الابلاغ عن وجودها من قبل مراقبي الملاحة الجوية الايرانية في مطار الامام خميني".

وافاد مصدر أمني في وقت سابق اليوم، إن بلاغا ورد من قبل الجانب الايراني بوجود جسم غريب على متن احدى الطائرات العراقية القادمة من ايران، موضحا أن الطائرة هبطت في مطار بغداد الدولي، مشيرا الى اخلاء جميع الركاب دون اصابة احد.