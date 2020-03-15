تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، عن تسجيل خمس حالات مؤكدة لمصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت في بيان مقتضب، ، انه استمرارا لقيامها بالفحوصات والبحث عن الاشخاص المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في مدينة السليمانية، اكتشفت الفرق الصحية خمس حالات اصابة بالفيروس في المدينة.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في الاقليم الى 34 حالة إصابة ب‍فيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.