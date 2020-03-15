وزارة التعليم: لا صحة لعدم الرسوب والعام الدراسي مستمر

ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، الانباء المتكررة بشأن اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺪم رﺳﻮب واﻧﻬﺎء ﺣﻮل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺆﻛﺪة اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺷﺎرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، اﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻧﻴﺴﺎن المقبل ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.

وذﻛﺮ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ المسعودي، ان "ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻄﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ"، لافتا الى ان "اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎن ﺳﻴﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوام ام ﻻ".

واﺿﺎف المسعودي لـ"الصباح"، ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻣﺎ ﻳﺤﺪد اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪوام ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻌﺪ 21 اذار، اذ ﻣﺎ ﻗﺮرت ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻌﻄﻠﺔ واذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ وﻗﺪ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻮزارة اﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ اذ ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 15 ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺴﺎن المقبل".

واوﺿﺢ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، اﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪء اﻟﺪوام اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻤﻦ الممكن ان ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻮزارة اﻟﻰ ﻋﺪة ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ، وﻟﻜﻦ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﺎن ﺣﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ المواد ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺪﻳﺎ"، ﻣﺆﻛﺪا ان "ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻄﻞ ﻛﻮن ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻫﻢ".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻧﻔﻰ المتحدث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺎﻳﺘﺮدد ﻣﻦ اﺧﺒﺎر بين ﻓﺘﺮة واﺧﺮى ﺑﺸﺎن إﻧﻬﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ المنتهية، ﻋﺎدﴽ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﺎرﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ.