جنايات كربلاء: الحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار

اعلنت محكمة جنايات كربلاء، الاحد، عن اصدار حكم بالحبس سنة واحدة وغرامة بحق متاجرين بالآثار.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان "محكمة جنايات كربلاء / الهيئة الأولى أصدرت حكمها بحق متهمين أربعة بالحبس سنة واحدة مع فرض غرامة مالية على خلفية جريمة ضبط خمسة قطع تراثية (أربعة قوارير ذهبية مرصعة بأحجار كريمة ومزخرفة وتمثال صغير من الذهب) وجدت بحوزتهم وذلك بقصد المتاجرة بها".

واضافت ان "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 44 / الشق الأول من قانون الآثار والتراث".