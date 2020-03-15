كربلاء تستثني الصحفيين من حظر التجوال بالمحافظة

أعلن فرع نقابة الصحفيين في محافظة كربلاء، استثناء صحفيين المحافظة من حظر التجوال الذي تم اعلانه اليوم الأحد.

وقال رئيس الفرع توفيق الحبالي في بيان، "بناءً على ما جاء بقرار خلية الأزمة في كربلاء بحظر التجوال لمدة ثلاثة ايام، نود أن نبين بأن الزملاء الصحفيين والإعلاميين تم استثناؤهم من حظر التجوال لطبيعة عملهم".

وأضاف الحبالي، "نوصي الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالالتزام بتوصيات لجنة خلية الأزمة والعمل على تكثيف رسائل التوعية والتثقيف للمواطنين".

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الأحد، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من السابعة من صباح الغد للقيام بحملة تعفير في المحافظة، مقترحاً على الحكومة الاتحادية استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات.