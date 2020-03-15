رئيس كتلة سند البرلمانية احمد الاسدي: الليلة سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء

اعلن رئيس كتلة "سند" النيابية أحمد الاسدي، الاحد، ان هذه الليلة سيتم اعلان اسم المكلف برئاسة الوزراء.

وقال الاسدي في تغريدة له انه "خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قرارها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي".

وأضاف الاسدي أن "التحديات شاخصة أمام الجميع، وتضييع الوقت ليس في صالح أحد"، لافتاً إلى أن "هذه الليلة سيعلن اسم المكلف، وسنقف معه جميعاً من أجل النجاح".