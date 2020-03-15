محافظة بغداد تعطل دوام دوائرها من الثلاثاء وحتى الخميس

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس، باستثناء دوائر الصحة والأجهزة الأمنية والخدمية.

وقال العطا في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً لخلية الأزمة في بغداد، إن "منح العطلة يأتي كإجراء وقائي لمواجهة فايروس كورونا، وندعو المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج أو التنقل الا في الضرورة القصوى"، مضيفاً، "نطمئن البغداديين بأن دوائر المحافظة مستنفرة ووضعت على اهبة الاستعدادات لمواجهة كورونا".

وبشأن الزيارات الدينية في شهر رجب، أشار العطا إلى أن "العتبات المقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن"، داعياً أصحاب المواكب الحسينية إلى "ممارسة دور توعوي بمخاطر الفايروس والوباء".

وفي سياق متصل، ذكر بيان لمحافظة بغداد، أنه "تقرر في الاجتماع (اجتماع خلية الأزمة) رفع مقترح عطلة الى رئاسة الوزراء لغرض شمول كل الدوائر في العاصمة"،

مبيناً أن "الدوائر المشمولة هي ديوان محافظة بغداد ووحداتها الادارية ومديريات التربية الست (الكرخ الاولى والثانية والثالثة، والرصافة الاولى والثانية والثالثة) ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر) بالإضافة الى مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل والشؤون الاجتماعية".