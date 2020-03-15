اخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني

افاد مصدر أمني، الثلاثاء، باخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد "بلاغ" من الجانب الايراني.

وقال المصدر،، إن بلاغا ورد من قبل الجانب الايراني بوجود جسم غريب على متن احدى الطائرات العراقية القادمة من ايران.

وأوضح المصدر، أن الطائرة هبطت في مطار بغداد الدولي، مشيرا الى اخلاء جميع الركاب دون اصابة احد.

وأشار المصدر، الى أنه بعد التفتيش اتضح بان الطائرة خالية من اي مواد متفجرة، لافتا الى أن البحث مستمر لغاية الان من قبل الفرق الامنية.

وتناقل ناشطون على مواقع التوصال الاجتماعي صورا للطائرة وتحيط بها قوة امنية في مطار بغداد الدولي