كربلاء: خلية الازمة تدرس فرض حظر تجوال في كافة الاحياء

كشفت محافظة كربلاء، أن خلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في المحافظة ستدرس الاحد، فرض حظر على التجوال في كافة احياء المحافظة لثلاثة ايام، داعية الاهالي الى التعاون مع السلطات.

وقالت في بيان،، إن كافة كوادر المحافظة الصحية والخدمية والدفاع المدني في محافظة كربلاء ستقوم بتعقيم وتعفير كافة المؤسسات الحكومية فضلا عن مركز المدينة واحيائها والوحدات الادارية ،

مضيفة من اجل اكمال هذه الاجراءات الوقائية والاحترازية سوف تدرس خلية الازمة المركزية الخاصة بفايروس كورونا في المحافظة يوم الاحد احتمالية ان يكون هنالك منع للتجوال في كافة احياء المحافظة والاقضية والنواحي ولمدة ثلاثة ايام ابتداءا من يوم الاثنين المصادف ١٦ من شهر اذار الجاري

ودعت المحافظة، اهالي كربلاء للتعاون مع الكوادر الصحية والامنية والخدمية والالتزام بتعليمات خلية الازمة المركزية في محافظة كربلاء المقدسة حفاظا على سلامتكم وسلامة عوائلكم من خطر فايروس كورونا الوبائي.