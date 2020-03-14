شرطة ذي قار: حظر التجوال سيبدأ من الخامسة فجرا وسنطبق الإجراءات بحق المخالفين

اعلنت قيادة شرطة النجف، السبت، ان حظر التجوال سيبدأ من الساعة الخامسة من فجر يوم غد ويستمر لثلاثة ايام، فيما توعدت المخالفين باجراءات قانونية.

وخاطبت القيادة ابناء المحافظة في بيان"نلفت عنايتكم بانه سيبدأ حظر التجوال على الاشخاص والمركبات وجميع اشكال الحركة"، مبينة ان "الحظر سيبدأ من الساعة 5 صباحا ليوم غدا الاحد 15 اذار 2020 ولمدة ثلاث ايام، ماعدا الحالات الانسانية والحرجة وعجلات الدوائر الخدمية والصحية".

ودعت القيادة "المواطنين الى اتخاذ اقصى درجات الالتزام والوقاية واتباع التعليمات التي نشرتها صحة ذي قار"، متوعدة "المخالفين لقرار حظر التجوال بإجراءات قانونية".

وطالبت القيادة بـ"تعاون الجميع واتاحة الفرصة للدوائر المختصة بممارسة واجباتها لمواجهة هذا الفايروس الخطير".

وقرر محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، اليوم السبت، تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال لمدة ثلاثة ايام.